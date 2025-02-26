«Заявление Карпина — просто чушь, это смешно. Уходить из «Ростова» ради сборной сейчас, зачем? Мы играем только товарищеские игры, и то — посмотрите на уровень соперников. Бруней, Замбия, Вьетнам — это те команды, к которым нужно серьезно готовиться, ну смешно просто. Получается так, будто он просто подставил «Ростов». Некрасиво получилось», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Напомним, что с марта 2022 года Валерий Карпин совмещал работу в сборной России и в клубе «Ростов».
Уже 2 марта «Ростову» предстоит первая игра в возобновлённом чемпионате Российской Премьер-Лиги против московского «Динамо». На должность главного тренера назначили Джонатана Альбу, который ранее был аналитиком в штабе Карпина.
Мостовой — о решении Карпина: он просто подставил "Ростов". Некрасиво получилось
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал уход Валерия Карпина из «Ростова» и заявил, что его решение сосредоточиться на сборной России — нелепо.
Фото: ФК "Ростов"