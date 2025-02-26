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Тимур Гурцкая высказался об уходе Карпина из "Ростова"

Футбольный функционер Тимур Гурцкая прокомментировал уход Валерия Карпина из "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
"Для меня это усталость. Плюс, если Георгич думает о работе в клубе, ему надо этот хвост отрубить когда-нибудь — чтобы не шла параллель, что он из "Ростова" куда-то переходит. Сейчас все совпало идеально, будет пауза, он сможет передохнуть, завершается огромный семилетний цикл в Ростове. Сборная? Не знаю, может сборная в сентябре вернется", - цитирует Гурцкая "РБ Спорт".

Вчера, 25-го февраля, Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова", его место занял Джонатан Альба. Напомним, что Валерий Карпин является главным тренером национальной команды России, ранее он работал в московском "Спартаке".

После 18-ти сыгранных туров южане занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России "Ростов" сыграет на своем поле с московским "Динамо". Южанам предстоит провести две встречи с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

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