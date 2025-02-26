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Источник: "Спартак" продлил сборы в Турции - клуб вернется в Москву за два дня до матча с "Оренбургом"

Стало известно, когда "Спартак" вернется со сборов в Москву.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, московский "Спартак" продлил зимние сборы в Турции до 28 февраля, команда вернется в столицу за двое суток до матча с "Оренбургом".

Напомним, что московский "Спартак" примет на своем поле "Оренбург" в 19-м туре Российской Премьер-Лиги, встреча состоится в воскресенье, 2-го марта, в 16:30 по московскому времени.

После 18-ти сыгранных туров красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками, оренбуржцы располагаются на последней строчке с 8-ю очками в своем активе.

Источник: "РБ Спорт".

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