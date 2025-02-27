"В "Спартак" уже нет. Думаю, что это не из-за ребят, а очевидно – что-то было с администрацией. У него достаточно длительный контракт с "Зенитом". Года три будет играть, а там уже можно в Турцию или еще куда-то", - приводит слова Горбунова "РБ Спорт".
Нападающий Александр Соболев в августе 2024 года перешёл из московского "Спартака" в петербургский "Зенит", с которым заключил контракт на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на ещё один год. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 млн евро.
В составе "Зенита" футболист принял участие в 16 матчах, в которых забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу и получил 3 жёлтые карточки.
Первый тренер Соболева: возвращение Александра в "Спартак" нереально
Александр Горбунов, первый тренер нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева, поделился своим мнением, насколько реально возвращение форварда в московский "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"