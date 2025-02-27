"Тут не за что просить прощения. Но и праздновать не буду, потому что в футбольном мире так принято. Я безумно благодарен "Краснодару", это мой родной клуб, который меня воспитал. У меня нет поводов праздновать и проявлять какое-то неуважение. Все четко. Через полгода у меня заканчивается аренда, возвращаюсь обратно. Но против "Краснодара" буду играть как с любым другим соперником, на максимуме", - приводит слова Кокшарова "РБ Спорт".
20-летний нападающий Александр Кокшаров, являясь воспитанником Академии футбольного клуба "Краснодар", в декабре 2024 года был отдан чёрно-зелеными в аренду нижегородскому "Пари НН" до окончания сезона-2024/25. При этом действующий контракт форварда с "быками" рассчитан на срок до 30 июня 2026 года.
Матч между нижегородским "Пари НН" и футбольным клубом "Краснодар" запланирован на 7 марта. Он пройдёт в рамках 20-го тура РПЛ на домашнем стадионе волжан и начнется в 18:00 по московскому времени.
Александр Кокшаров: против "Краснодара" буду играть на максимуме
Арендованный нижегородским "Пари НН" нападающий "Краснодара" Александр Кокшаров рассказал о своей реакции, если он забьет гол в матче против "быков".
Фото: ФК "Пари НН"