"Ну а что делать? Дайте Карпину Бразилию, Аргентину и Италию — он сыграет с этими сборными. Есть же понимание, в каких условиях мы сейчас находимся. Каких соперников Карпину предлагают — с теми и играем. Думаете, он не хочет играть со сборными топ-уровня? Конечно, хочет. Но ситуация такая: приходится играть с Брунеем. Будут играть и с Афганистаном, если понадобится. Ну а что ещё делать?", - приводит слова Гусева "Чемпионат".
В связи с отстранением российских команд от международных турниров сборная России по футболу последние три года вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. Так, в 2024 оду подопечные Валерия Карпина сыграли со сборными Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0).
На данный момент известно, что в 2025 году сборная России по футболу проведёт товарищеские матчи с командами Замбии (в марте, дома), Нигерии (в июне, дома), Белоруссии (в июне, в гостях).
"Будут играть и с Афганистаном". Ролан Гусев ответил на критику выбора соперников для сборной России
Тренер московского "Динамо" Ролан Гусев отреагировал на критику выбора соперников по товарищеским матчам для сборной России.
Фото: сборная России по футболу