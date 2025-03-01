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Песьяков: кажется, у Акинфеева за десяток уже голевых передач. От него не требуют разыгрывать мяч у своих ворот

Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков прокомментировал манеру игры вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Сколько у Акинфеева голевых передач? Мне кажется, за десяток уже. От него не требуют разыгрывать мяч у своих ворот. Зачем? У него есть длинная передача на 70-80 метров, которой Игорь может отрезать всю команду соперника. Это на самом деле очень эффективно. В том числе против "Ростова", который высоко прессингует, и защитники всё время на центре поля. От Акинфеева никто не просит разыгрывать мяч у своих ворот. Есть возможность - пасует, нет - выбивает, - передаёт слова Песьякова "Чемпионат".

38-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев выступает за взрослую команду красно-синих с марта 2003 года и всю свою карьеру, которая составляет по протяжённости почти 22 года, провёл в составе "армейцев". Акинфеев является обладателем большинства самых важных вратарских рекордов в российском футболе.

В статистике Игоря Акинфеева за карьеру числятся восемь результативных передач в матчах Российской премьер-лиги.

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