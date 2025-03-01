- Мне очень нравится стилистически, как играет Солари. Мне очень нравятся такие футболисты. Они "на ты" с мячом, игровики. Я сейчас говорю по игре на сборах. Он отдаётся игре полностью, ещё и отрабатывает в обороне, понял, что от него требуется, что есть дисциплина. Но решать, кто выйдет в основе, будет тренерский штаб, - передаёт слова Баженова Metaratings.ru.
23-летний аргентинский вингер Пабло Солари перешёл в московский "Спартак" из "Ривер Плейт" 11 февраля 2025 года, сумма трансферной компенсации составила 10 миллионов евро.
Красно-белые набрали 37 очков в 18 матчах осенней части Российской премьер-лиги и занимают в турнирной таблице третье место, находясь на дистанции двух очков от "Краснодара" и "Зенита". 2 марта "Спартак" проведёт домашний матч 19 тура РПЛ с "Оренбургом".
Баженов - о новичке "Спартака" Солари: нравятся такие футболисты. Они "на ты" с мячом, игровики
Менеджер по арендованным игрокам московского "Спартака" Никита Баженов высказал мнение о новичке красно-белых - аргентинском полузащитнике Пабло Солари.
Фото: ФК "Спартак"