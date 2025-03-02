Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
АкронЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
ЦСКАЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
РубинЗавершен
Краснодар
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
1 - 0 1 0
АланияЗавершен
Черноморец
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
КАМАЗ
2 - 1 2 1
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
2 - 2 2 2
СельтаЗавершен
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СевильяЗавершен
Бетис
2 - 1 2 1
Реал МадридЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
0 - 0 0 0
ВенецияЗавершен
Наполи
1 - 1 1 1
ИнтерЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Вердер
1 - 2 1 2
ВольфсбургЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 2 1 2
МайнцЗавершен
Хайденхайм
0 - 3 0 3
Боруссия МЗавершен
Бохум
0 - 1 0 1
ХоффенхаймЗавершен
Айнтрахт
1 - 4 1 4
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
1 - 3 1 3
НиццаЗавершен
Ланс
3 - 4 3 4
ГаврЗавершен

Кубок Англии

Новости
Кристал Пэлас
3 - 1 3 1
МиллуоллЗавершен
Престон Норт Энд
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Борнмут
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
ВулверхэмптонЗавершен
Манчестер Сити
3 - 1 3 1
Плимут АргайлЗавершен

Первак: "Оренбург" может дать в бубен "Спартаку", и будет крышка

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак поделился своим мнением о предстоящем матче московского клуба против "Оренбурга" в 19-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартаку" достался самый лёгкий старт сезона, если брать матчи остальных топ-клубов. С "Оренбургом" сыграет "Спартак". Но про "Оренбург" по сути никто и ничего в это межсезонье не слышал. В первом круге они уже обыгрывали "Спартак". И они могут подготовиться к одной отдельной игре и дать в бубен "Спартаку". И будет крышка", - приводит слова Первака Legalbet.

Московский "Спартак" 2 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своём домашнем стадионе "Лукойл Арена" примет футбольный клуб "Оренбург". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Главным арбитром данного матча был назначен Павел Кукуян.

В матче первого круга, который состоялся 21 июля 2024 года в рамках 1-го тура РПЛ, победу одержал "Оренбург" со счётом 2:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится