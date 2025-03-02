"Спартаку" достался самый лёгкий старт сезона, если брать матчи остальных топ-клубов. С "Оренбургом" сыграет "Спартак". Но про "Оренбург" по сути никто и ничего в это межсезонье не слышал. В первом круге они уже обыгрывали "Спартак". И они могут подготовиться к одной отдельной игре и дать в бубен "Спартаку". И будет крышка", - приводит слова Первака Legalbet.
Московский "Спартак" 2 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своём домашнем стадионе "Лукойл Арена" примет футбольный клуб "Оренбург". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Главным арбитром данного матча был назначен Павел Кукуян.
В матче первого круга, который состоялся 21 июля 2024 года в рамках 1-го тура РПЛ, победу одержал "Оренбург" со счётом 2:0.
Первак: "Оренбург" может дать в бубен "Спартаку", и будет крышка
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак поделился своим мнением о предстоящем матче московского клуба против "Оренбурга" в 19-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"