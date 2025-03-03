Глебов: болельщики "Ростова" тепло встретили. Хочу поблагодарить их, было очень приятно

"Как отнесся к приему болельщиков "Ростова"? Тепло встретили, хочу поблагодарить их, было очень приятно. Пожелаю им всего самого хорошего, и чтобы команда "Ростов" радовала их", - цитирует Глебова "РБ Спорт".
Опорный полузащитник Данил Глебов перешел в московское "Динамо" из "Ростова" этой зимой. Стороны подписали трудовое соглашение до 2029 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила около 8 миллионов евро.
Глебов защищал цвета "Ростова" с 2019 года и был капитаном команды. На его счету 191 матч в составе желто-синих, в которых хавбек забил 12 голов и сделал 17 результативных передач.