Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сочи
0 - 0 0 0
СоколЗавершен
Ротор
0 - 0 0 0
УралЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
Перенесён
Эспаньол

Глебов: болельщики "Ростова" тепло встретили. Хочу поблагодарить их, было очень приятно

Новичок "Динамо" Данил Глебов рассказал, как его приняли фанаты "Ростова" в матче 19-го тура РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Динамо"
"Как отнесся к приему болельщиков "Ростова"? Тепло встретили, хочу поблагодарить их, было очень приятно. Пожелаю им всего самого хорошего, и чтобы команда "Ростов" радовала их", - цитирует Глебова "РБ Спорт".

Опорный полузащитник Данил Глебов перешел в московское "Динамо" из "Ростова" этой зимой. Стороны подписали трудовое соглашение до 2029 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила около 8 миллионов евро.

Глебов защищал цвета "Ростова" с 2019 года и был капитаном команды. На его счету 191 матч в составе желто-синих, в которых хавбек забил 12 голов и сделал 17 результативных передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится