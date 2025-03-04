«Гулиев сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское, таким образом он сможет выступать за сборную Азербайджана», — цитирует источника «Матч ТВ».
Гулиев стал игроком «Сабаха» в августе 2023 года, получив гражданство Азербайджана в том же году.
28-летний футболист — воспитанник «Спартака». В составе молодежной сборной России он стал чемпионом Европы U-19.
В своей карьере он играл за такие клубы, как «Химки», «Ростов», «Арсенал» Тула и «Анжи». В текущем сезоне Гулиев провел 8 матчей за «Сабах», но не отметился голами.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника составляет 400 тысяч евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: экс-игрок "Спартака" Гулиев сменил спортивное гражданство России на азербайджанское
Полузащитник «Сабаха» Аяз Гулиев, ранее игравший за московский «Спартак», сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское, что дает ему возможность выступать за сборную Азербайджана.
Фото: ФК "Спартак"