"Первый совет, который я ему дал - не раздумывай долго и переходи в "Зенит". Потому что это клуб, в котором ты будешь счастлив. Также я рассказал ему о Петербурге, город ему точно понравится", - цитирует Нино Metaratings.
Нино и Луис Энрике вместе играли за "Флуминенсе" с 2020 по 2022 год.
20 января сине-бело-голубые объявили о переходе Луиса Энрике из "Ботафого". Контракт с 24-летним крайним нападающим был заключен по схеме 4+1. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Бразилии составляет 22 миллиона евро.
Напомним, из-за повреждения новичок петербургской команды пропустил матч 19-го тура РПЛ против столичного ЦСКА (0:0).
Защитник "Зенита" Нино рассказал, какой дал первый совет Луису Энрике
Бразильский защитник "Зенита" Нино рассказал, какой совет он дал своему соотечественнику Луису Энрике перед его трансфером в стан петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"