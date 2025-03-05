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Карпин - о Сафонове в сборной России: а что я могу сделать? Алименты пойти за него заплатить?

Наставник сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в расширенном списке сборной России.
Фото: Getty Images
"Беспокоит ситуация, да. А что я могу сделать? Алименты пойти за него заплатить?" - передает "РБ Спорт" слова Карпина.

В понедельник, 3 марта, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил список игроков, которые могут быть вызваны в национальную команду на мартовский сбор. Голкипер французского "ПСЖ" Матвей Сафонов не попал даже в расширенный состав. Отмечается, что это решение может быть связано с юридическим спором между футболистом и его бывшей женой.

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