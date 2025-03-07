"Чистота городов. Какая-то невероятная чистота. Большое количество памятников. Конечно, холода меня иногда повергают в шок. Но это нормально", - приводит слова Пьянича "Чемпионат".
Миралем Пьянич выступает за московский ЦСКА с сентября 2024 года. Его действующий контракт рассчитан на срок до конца текущего сезона с возможностью продления на еще один год. В составе "армейцев" полузащитник принял участие в 12 матчах, в которых сумел отметился лишь 1 результативной передачей. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет 2,5 миллиона евро.
Пьянич: в России удивила какая-то невероятная чистота городов
Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, что его удивило в России после перехода в московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА