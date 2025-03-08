"Мы играем дома с "Зенитом". Если брать домашние матчи с топ-соперниками, то ни у "Динамо", ни у ЦСКА не было преимущества. У нас есть страсть до последних минут и мы рассчитываем на победу, потому что нам нужно набирать очки в каждом матче. Да, будет тяжёлая игра с неприятным соперником, но всё зависит от нас", - цитирует Щетинина "Чемпионат".
Сегодня, 8-го марта, воронежский "Факел" примет на своем поле петербургский "Зенит" в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток запланирован на 14:30 по московскому времени.
После 19-ти сыгранных туров воронежцы располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14-ю набранными очками. Петербуржцы занимают второе место в таблице с 40 очками в своем активе. В 9-м туре РПЛ петербуржцы на своем поле одержали победу над воронежцами со счетом 3:1.
Напомним, что "Факел" вылетел из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе. Команда Сергея Семака проведет две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка страны.
Полузащитник "Факела" Щетинин: мы рассчитываем на победу в матче с "Зенитом"
Полузащитник "Факела" Михаил Щетинин высказался о предстоящем матче 20-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Факел"