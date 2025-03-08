"Мы прекрасно жили в Советском Союзе. Честно скажу, все у нас было вполне. Может быть, скромно, но все было. Все, что касалось питания, все четко было. В магазинах была колбаса одна, колбаса вторая. Не как сейчас – выбор из 500, не знаешь, какую взять. Как только развалилась страна… Как сейчас помню, заходил в магазин – была водка и шоколадка "Аленка". Вот, в принципе, вся продукция, которую мы видели", - приводит слова Панова Sports со ссылкой на ютуб-канал "Okko Спорт".
Александр Панов занимался футболом на профессиональном уровне с 1993 по 2007 гг. За это время нападающий успел выступить в составе таких команд, как петербургские "Зенит" и "Динамо", французский "Сент-Этьенн", московские "Динамо" и "Торпедо". К главным достижениям Александра Панова можно отнести победу в Кубке России в сезоне-1998/99 в составе сине-бело-голубых.
Кроме того, Панов с 1998 по 2004 гг. в общей сложности принял участие в 17 матчах в составе сборной России.
Панов: мы прекрасно жили в СССР. В магазинах была колбаса одна, вторая. Не как сейчас – выбор из 500, не знаешь, какую взять
Бывший игрок сборной России Александр Панов поделился воспоминаниями о жизни в Советском Союзе.
Фото: страница Александра Панова в социальной сети