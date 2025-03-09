"В конце мы подали три угловых, могли там затолкать как?то этот мяч в ворота и выиграть матч. Но уже ничья, заработали одно очко и сделали шаг вперед", - приводит слова Камилова "Матч ТВ".
В пятницу, 7 марта, состоялась игра 20-тура российской Премьер-лиги между столичным "Локомотивом" и грозненским "Ахматом". Матч проходил на стадионе "РЖД Арена" в Москве и завершился вничью со счетом 1:1.
По итогам тура "Ахмат" набрал 17 очков и продолжает находиться на 14-й строчке в турнирной таблице, в зоне стыковых матчей. От безопасного 12-го места команду отделяет два балла.
Хавбек "Ахмата" Камилов - о ничьей с "Локомотивом": заработали одно очко и сделали шаг вперед
Полузащитник "Ахмата" Владислав Камилов прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"