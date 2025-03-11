"Много факторов. Взламывать оборону и раньше было проблемой "Спартака". Одна из причин это, то, что нет форварда типа Соболева или Дзюбы, который может сбросить, отдать, забрать и организовать небольшой навал. Сегодня у "Спартака" таких нападающих нет. Это тоже является минусом. И так сложилась игра. Во второй половине "Спартак" не успел", - приводит слова Первака "Спорт День за Днем".
9 марта в Казани местный "Рубин" в рамках 9 тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимал московский "Спартак" и одержал победу со счётом 2:1. В составе хозяев дубль оформил албанский нападающий Мирлинд Даку, а у гостей пенальти реализовал аргентинский полузащитник Эсекьель Барко.
В связи с этим результатом у красно-белых в активе осталось 40 очков, с которыми команда располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин", в свою очередь, набрал 29 очков и продолжил занимать восьмое место в турнирной таблице.
Первак: почему "Спартак" проиграл "Рубину"? Одна из причин - нет форварда типа Соболева или Дзюбы
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился своим мнением, почему красно-белые проиграли "Рубину" в матче 20-го тура РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"