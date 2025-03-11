"Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола? Поздравляю его, это рекордное достижение. Я восхищен им, он заслуживает уважения!" - приводит слова Хиддинка "РБ Спорт".
"Акрон" одержал победу над "Крыльями Советов" (2:0) в матче 20-го тура РПЛ. Нападающий тольяттинского клуба Артём Дзюба на 9-й минуте забил гол, который в итоге оказался победным. Забитый мяч стал для Дзюбы 234-м в профессиональном футболе, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поздравил Дзюбу с рекордом по голам в российском футболе
Бывший главный тренер национальной команды России Гус Хиддинк высказался о рекорде нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы, который достиг отметки в 234 гола в карьере.
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