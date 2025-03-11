Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
19:00
ЛокомотивНе начат
Краснодар
20:00
АхматНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
20:45
БенфикаНе начат
Интер
23:00
ФейеноордНе начат
Ливерпуль
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
БаварияНе начат

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поздравил Дзюбу с рекордом по голам в российском футболе

Бывший главный тренер национальной команды России Гус Хиддинк высказался о рекорде нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы, который достиг отметки в 234 гола в карьере.
Фото: Getty Images
"Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола? Поздравляю его, это рекордное достижение. Я восхищен им, он заслуживает уважения!" - приводит слова Хиддинка "РБ Спорт".

"Акрон" одержал победу над "Крыльями Советов" (2:0) в матче 20-го тура РПЛ. Нападающий тольяттинского клуба Артём Дзюба на 9-й минуте забил гол, который в итоге оказался победным. Забитый мяч стал для Дзюбы 234-м в профессиональном футболе, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится