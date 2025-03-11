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Садыгов — о ситуации с уголовным делом отца: он давал интервью, значит, все в порядке

Нападающий «Химок» Илья Садыгов прокомментировал ситуацию вокруг своего отца Туфана Садыгова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Фото: ФК "Химки"
«Он же давал интервью, значит, все хорошо. Как я реагировал зимой? Это семейное, личные моменты, не хотелось бы это обсуждать. Конечно, переживал. Не хотелось бы комментировать. Говорят, что из-за ситуации в «Химках» не платят зарплату. Кто эти слухи распускает, видимо, лучше знают. Я не хочу комментировать, вы же видите, команда выходит на поле и играет», — заявил Садыгов «Матч ТВ».

Напомним, что Туфан Садыгов — один из основных инвесторов «Химок».

В декабре 2023 года Головинский районный суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест на срок 1 месяц и 18 дней. Однако в январе он был освобождён под залог.

После 20 туров в Российской Премьер-Лиге «Химки» занимают 12-е место, набрав 19 очков. Следующий матч команда проведёт 15 марта против грозненского «Ахмата» в рамках 21-го тура РПЛ.

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