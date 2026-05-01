Российский тренер рассказал, от чего зависит исход матча ЦСКА и "Зенита"

Известный тренер Валерий Овчинников поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и "Зенитом" в 28-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению специалиста, многое будет зависеть от настроя петербургской команды. Овчинников считает, что недооценка соперника может обернуться проблемами для "Зенита".

- Если "Зенит" подойдёт к нему серьёзно, то это будет одна игра. Но если они решат, что ЦСКА - это уже не команда, а раненый зверь… Тогда они получат от "армейцев, - цитирует Овчинникова Betonmobile.

Встреча состоится 2 мая в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. За несколько туров до окончания сезона "Зенит" продолжает борьбу за чемпионство. Петербургский клуб идёт вторым в таблице РПЛ и уступает "Краснодару" одно очко.

Отметим, что "армейцы" с 45 очками идут на шестой строчке в чемпионате России.

