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Бериша: очень счастлив вернуться на поле и забить в первом же для себя матче после травмы

Полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша высказался о победе над "Краснодаром" в Кубке России (2:1).
Фото: РПЛ
"Очень счастлив вернуться на поле и забить в первом же для себя матче после травмы. Буквально 10 дней назад возобновил тренировки, еще набираю форму. Главное — команда выиграла, и мы идем дальше по турниру", - цитирует Беришу "РБ Спорт".

Вчера, 11-го марта, грозненский "Ахмат" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 2:1 в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Забитыми мячами отметились: Джон Кордоба и Бернард Бериша (дубль).

Напомним, что в осенней части сезона Бернард Бериша получил травму ахилла и выбыл до марта этого года. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 результативную передачу.

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