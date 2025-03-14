"Локомотиву" же будет крайне сложно сыграть с "Динамо". Я видел три игры "Локомотива", и то, что я видел, мне не понравилось. Мне не нравятся бесконечные потери мяча, в середине поля мяч совершенно не держится — и это всё очень плохо. "Локомотиву" в этой встрече трудно будет победить — игра пока очень невнятная", — приводит слова Наумова Metaratings.
Московские команды "Локомотив" и "Динамо" сыграют друг с другом в субботу, 15 марта, в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча состоится на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Рафаэль Шафеев.
После 20-го тура РПЛ "Динамо" с 39-ю очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице, а "Локомотив", имея в своем активе 37 очков, занимает пятую позицию.
"Всё очень плохо". Наумов раскритиковал игру "Локомотива" в последних матчах
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов оценил игру "железнодорожников" перед матчем 21-го тура РПЛ сезона-2024/25 с московским "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"