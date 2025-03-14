"Конечно, из-за отсутствия еврокубков лига никогда не станет сильнее. Конкуренция происходит в Европе среди лучших клубов. Хочется, чтобы наша лига вышла в топ-5, но пока до этого очень далеко. Наверное, это связано с тем, что мы не участвуем в еврокубках", – приводит слова Яковлева Metaratings.
В феврале 2022 года УЕФА принял решение отстранить профессиональные футбольные клубы из России от участия в еврокубках (Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций). Со слов руководителей европейской футбольной организации данное отстранение будет оставаться до тех пор, пока не завершится проведение специальной военной операции на Украине.
Павел Яковлев рассказал, почему РПЛ никогда не станет сильнее
Бывший игрок московского "Спартака" Павел Яковлев поделился своим мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Broke Boys"