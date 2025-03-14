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Павел Яковлев рассказал, почему РПЛ никогда не станет сильнее

Бывший игрок московского "Спартака" Павел Яковлев поделился своим мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Broke Boys"
"Конечно, из-за отсутствия еврокубков лига никогда не станет сильнее. Конкуренция происходит в Европе среди лучших клубов. Хочется, чтобы наша лига вышла в топ-5, но пока до этого очень далеко. Наверное, это связано с тем, что мы не участвуем в еврокубках", – приводит слова Яковлева Metaratings.

В феврале 2022 года УЕФА принял решение отстранить профессиональные футбольные клубы из России от участия в еврокубках (Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций). Со слов руководителей европейской футбольной организации данное отстранение будет оставаться до тех пор, пока не завершится проведение специальной военной операции на Украине.

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