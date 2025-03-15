"Вендел — один из ключевых и системообразующих игроков "Зенита", который создаёт много проблем для соперника. Но, помимо Вендела, есть ещё хорошие игроки. Есть те, кому есть что доказывать. Думаю, тот же Соболев будет рвать и метать. Многое будет зависеть от настроя команд, тактики тренеров и психологического состояния игроков. Фаворита в этой игре нет — матч-загадка", - приводит слова Глушакова "Чемпионат".
Московский "Спартак" 16 марта на своем поле в матче 21-го тура чемпионата России по футболу примет петербургский "Зенит". Игру в составе сине-бело-голубых пропустит полузащитник Вендел, который был дисквалифицирован за прямую красную карточку, полученную в предыдущем туре за неприличный жест в адрес зрителей.
Александр Соболев в августе 2024 года перешёл из "Спартака" в "Зенит". В составе своей новой команды 28-летний нападающий принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу
Глушаков: в матче "Зенита" со "Спартаком" Соболев будет рвать и метать
Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков поделился своим мнением о предстоящем матче московского клуба с петербургским "Зенитом" в 21-м туре РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"