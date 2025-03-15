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"Зенит" планирует к столетию клуба провести матч легенд

По информации СМИ, петербургский "Зенит" собирается провести матч легенд в день столетия футбольного клуба.
Сообщается, что петербургский "Зенит" рассылает легендам футбольного клуба и бывшим игрокам приглашения на юбилей. В них прописано, что мероприятие, приуроченное к столетию сине-бело-голубых, будет включать в себя проведение на стадионе "Газпром Арена" матча легенд, в котором примут участие великие футболисты "Зенита" прошлых лет.

Напомним, свой день рождение чемпион СССР и 10-кратный чемпион России петербургский "Зенит" будет отмечать 25 мая. В 2025 году сине-бело-голубым исполнится 100 лет.

Источник: "СЭ"

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