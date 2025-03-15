Сообщается, что петербургский "Зенит" рассылает легендам футбольного клуба и бывшим игрокам приглашения на юбилей. В них прописано, что мероприятие, приуроченное к столетию сине-бело-голубых, будет включать в себя проведение на стадионе "Газпром Арена" матча легенд, в котором примут участие великие футболисты "Зенита" прошлых лет.
Напомним, свой день рождение чемпион СССР и 10-кратный чемпион России петербургский "Зенит" будет отмечать 25 мая. В 2025 году сине-бело-голубым исполнится 100 лет.
Источник: "СЭ"
"Зенит" планирует к столетию клуба провести матч легенд
По информации СМИ, петербургский "Зенит" собирается провести матч легенд в день столетия футбольного клуба.