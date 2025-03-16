"У Даку травма. Он проведет несколько обследований, и мы увидим, что делать дальше. Скоро выйдет на поле, чтобы снова забивать", - сказали в агентстве "Чемпионату".
Ранее в средствах массовой информации сообщалось о том, что нападающего казанского "Рубина" и сборной Албании Мирлинда Даку беспокоят боли в паховой области. Отмечалось, что в связи с этим тренерский штаб национальной команды решил не вызывать футболиста на матчи с Англией и Андоррой, чтобы он мог пройти необходимое лечение.
В этом сезоне 27-летний форвард 11 голов и отдал 6 ассистов в 19 матчах за "Рубин" в чемпионате России.
Представители Даку: у игрока травма. Он проведет несколько обследований
В агентстве, представляющем интересы форварда "Рубина" Мирлинда Даку, рассказали о здоровье футболиста.
Фото: ФК "Рубин"