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Экс-арбитр ФИФА поддержал решение Иванова не назначать пенальти в ворота "Зенита"

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев заявил, что судья Сергей Иванов поступил правильно, не назначив пенальти в ворота «Зенита» после падения полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса в матче 21-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
«Пенальти не был назначен, значит нет пенальти. На самом деле, таких эпизодов — масса. На мой взгляд, это игровой контакт, мяч идет к двум футболистам, один из которых, Мартинс, ставит ногу чуть в сторону, а Мантуан ставит ногу, пытаясь сыграть в мяч. Потом происходит абсолютно игровой контакт, поэтому VAR еще раз посмотрел эпизод и арбитр правильно продолжил игру», — заявил Николаев «Матч ТВ».

На второй добавленной минуте первого тайма Мартинс открыл счёт в матче, а ранее VAR проверял момент с его падением в штрафной после контакта с Мантуаном.

Главный арбитр матча — Сергей Иванов. Его ассистенты — Алексей Лунев и Варанц Петросян. За системой ВАР наблюдает Алексей Сухой. В текущем сезоне Сергей Иванов назначил три пенальти в 14 матчах.

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