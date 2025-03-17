«Краснодар — футбольная столица России. Там тепло и хорошо. «Краснодар» сейчас на первом месте, а Москва и Санкт-Петербург до них пока не дотянулись. Может, через неделю или две все изменится», — заявил Быстров Sport24.
После 21 тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Спартак» идет на втором месте с 43 очками, а «Зенит» замыкает тройку лидеров с тем же количеством очков.
13 апреля на стадионе «Газпром Арена», который является домашним стадионом «Зенита», состоится матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».
Напомним, что «Зенит» уже шесть лет подряд занимает первое место в Российской Премьер-Лиге. У «Зенита» и «Спартака» по 10 чемпионских титулов России, что является лучшим результатом в истории российского футбола.
Быстров: Краснодар — футбольная столица России, Москва и Санкт-Петербург пока не дотянулись
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров выразил мнение о том, что Краснодар заслуживает звание футбольной столицы России.
Фото: ФК "Краснодар"