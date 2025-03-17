"Матч был в жёсткой борьбе с большим количеством фолов и жёлтых карточек. По качеству игры от "Зенита" ожидал большего, но так бывает. Не получилось выполнить план на игру. Конечно, есть вопросы ко второму голу Мартинса. Иванов отсудил неплохо, но концовку смазал голом "Спартака". Ему надо было включиться и разбираться в этом моменте. Но он доверился по регламенту VAR. В таких спорных моментах судья что-то должен брать на себя", - приводит слова Радченко "Чемпионат".
Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" встретились друг с другом 16 матча на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч завершился победой команды Деяна Станковича со счётом 2:1. У москвичей оба гола на свой счёт записал Кристофер Мартинс (на 45+2 и 90 мин.). Единственный гол в составе сине-бело-голубых забил Луис Энрике (83 мин).
Встречу обслуживала бригада судей, которую возглавлял Сергей Иванов. Ответственным за работу VAR был назначен Алексей Сухой.
Благодаря этой победе "Спартак" набрал 43 очка, опередил "Зенит" в турнирной таблице по дополнительным показателям и расположился на второй строчке.
Радченко - о матче "Спартак" - "Зенит": Иванов неплохо отсудил, но концовку смазал голом Мартинса
Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко поделился своим мнением о матче 21-го тура РПЛ сезона-2024/25 между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"