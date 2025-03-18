"Если они удержат лидерство, это будет огромный праздник для города, региона и лично для Сергея Галицкого, к которому я отношусь с большим уважением. Только пока не просто гоп нужно говорить, но еще и перепрыгнуть. Барьеры в лице "Спартака" и "Зенита" с "Локомотивом" будут очень приличные. "Краснодар" заслужил стать чемпионом. Другой вопрос, хватит ли у них морально-волевых и физических качеств. Причем первое даже важнее, потому что мастерство у команды хорошее. Поглядим", - приводит слова Губерниеева "ВсеПроСпорт".
После 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 футбольный клуб "Краснодар" под руководством тренерского штаба во главе с Мурадом Мусаевым набрал 46 очков, которые позволяют "быкам" на данный момент занимать первое место в турнирной таблице. Отрыв краснодарской команды от ближайших преследователей - московского "Спартака" и петербургского "Зенита" - составляет 3 очка.
В следующем туре "Краснодар" 30 марта на своем поле сыграет против воронежского "Факела".
Напомним, футбольный клуб "Краснодар" был основан в феврале 2008 года. С тех пор наивысшим достижением "быков" в чемпионате России стало завоевание серебряных медалей по итогам сезона-2023/24.
Губерниев: чемпионство "Краснодара" станет праздником для города и Галицкого - клуб заслужил
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о шансах футбольного клуба "Краснодар" стать чемпионом России в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Краснодар"