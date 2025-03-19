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Источник: "Спартак" решит судьбу Игнатова в конце сезона

Атакующий полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов может продлить контракт с клубом и отправиться в аренду.
Фото: ФК "Спартак"
По информации «Евро-Футбол.Ру» руководство московского клуба примет решение о будущем Игнатова ближе к завершению текущего сезона.

По информации источников, возможен вариант, при котором «красно-белые» продлят соглашение с 24-летним футболистом, а затем отправят его в аренду.

Игнатов — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне он сыграл лишь три матча в рамках Российской Премьер-Лиги и шесть — в Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Всего за карьеру в «Спартаке» Игнатов провёл 125 матчей, забил 9 голов и отдал 16 голевых передач. Его контракт с клубом действует до конца 2025 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.

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