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В "Химках" отреагировали на санкции от РФС

В пресс-службе "Химок" прокомментировали новый запрет на регистрацию игроков.
Фото: ФК "Химки"
"Химки" признают все свои обязательства и будут выполнять их по мере возможности", - приводит слова пресс-службы подмосковного клуба "Матч ТВ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что на очередном заседании палаты по разрешению споров РФС было принято решение наложить на "Химки" запрет на регистрацию новых игроков, а также оштрафовать по итогам рассмотрения шести заявлений, направленных в отношении подмосковного клуба.

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