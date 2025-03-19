"Химки" признают все свои обязательства и будут выполнять их по мере возможности", - приводит слова пресс-службы подмосковного клуба "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что на очередном заседании палаты по разрешению споров РФС было принято решение наложить на "Химки" запрет на регистрацию новых игроков, а также оштрафовать по итогам рассмотрения шести заявлений, направленных в отношении подмосковного клуба.
В "Химках" отреагировали на санкции от РФС
В пресс-службе "Химок" прокомментировали новый запрет на регистрацию игроков.
Фото: ФК "Химки"