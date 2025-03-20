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"Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов на матче с "Зенитом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении московского "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
"Массовые скандирования оскорбительных выражений и ненормативной лексики — "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".

Также Григорьянц сообщил, что красно-белые оштрафованы за использование зрителями дымовых шашек (20 тысяч рублей), выброс фанатами пластикового стаканчика на поле (50 тысяч рублей) и выход тренера "Спартака" Ненада Сакича за пределы технической зоны (30 тысяч рублей).

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1, забитыми мячами отметились: Кристофер Мартинс (дубль) и Луис Энрике.

После 21-го сыгранного тура команда Деяна Станковича располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками. Петербуржцы замыкают тройку лидеров с таким же количеством очков в своем активе. Напомним, что "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае 2025 года петербургскому "Зениту" исполнится сто лет со дня основания клуба.

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