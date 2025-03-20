Сообщается, что одним из потенциальных покупателей парагвайского вингера является бразильский "Ботафого", который зимой уже проявлял заинтересованность в его услугах и хотел арендовать футболиста.
Хесус Медина выступает за московский "Спартак" с июля 2023 года. Действующий контракт игрока со столичным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 4 миллиона евро.
В текущем сезоне вингер принял участие в 21 официальном матче, забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи и получил 2 желтые карточки.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Стала известна минимальная цена "Спартака" для продажи Медины
По информации СМИ, московский "Спартак" намерен летом продать атакующего полузащитника Хесуса Медину за сумму не меньше, чем за 5 млн евро.
Фото: ФК "Спартак"