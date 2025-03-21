Московский "Локомотив" не будет выкупать контракт вингера сборной Армении Эдгара Севикяна. Как сообщает "РБ Спорт", красно-зеленые отказались от опции выкупа, присутствовавшей в арендном соглашении между "железнодорожниками" и венгерским "Ференцварошем", которому принадлежат права на игрока.
Таким образом, Севикян вернётся в "Ференцварош" после истечения срока аренды. Напомним, 23-летний футболист арендован "Локомотивом" до лета 2025 года. В текущем сезоне в активе экс-игрока "Леванте" и "Пари НН" 17 матчей во всех турнирах. В них Севикян отметился четырьмя результативными передачами.
"РБ Спорт": "Локомотив" отказался от выкупа Севикяна, игрок вернется в "Ференцварош"
Вингер сборной Армении Эдгар Севикян покинет московский "Локомотив" после истечения срока аренды.
Фото: официальный сайт "Локомотива"