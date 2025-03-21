"У меня нет такой информации. Еще рано об этом говорить. Думаю, это вброс, который идет непонятно откуда. Эдгар играет в "Локомотиве" сегодня", - цитирует Мартироса Севикяна "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" не планирует выкупать Эдгара Севикяна у венгерского "Ференцвароша". В московском клубе опровергли данную информацию.
В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 16 матчей и отметился 4-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 2,5 миллионов евро.
Отец Севикяна высказался о возможном возвращении сына в "Ференцварош"
Мартирос Севикян, отец полузащитника "Локомотива" Эдгара Севикяна, прокомментировал информацию, что "железнодорожники" не планируют выкупать футболиста у "Ференцвароша".
Фото: ФК "Локомотив"