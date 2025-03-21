"Судейские ошибки, думаю, были. Не понимаю, почему не придумали более-менее правильные камеры, потому что с центра поля или из-за ворот тяжело было понять, был ли офсайд или нет. По поводу игры скажу, что мы точно не заслужили победу, "Спартак" играл чуть лучше, наверное", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
В 21-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1, забитыми мячами отметились: Кристофер Мартинс (дубль) и Луис Энрике.
После 21-го сыгранного тура красно-белые располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на три очка. Петербуржцы замыкаю тройку лидеров с таким же количеством очков в своем активе. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду.
Андрей Мостовой: в матче со "Спартаком" были судейские ошибки
Нападающий "Зенита" Андрей Мостовой высказался о судейских ошибках в матче 21-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"