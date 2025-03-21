"Честно говоря, я сам не ожидал, что Кисляк так будет прогрессировать в ЦСКА. Я помню его дебютный гол за армейцев в матче с "Оренбургом", а теперь у него появляются стабильность и уверенность. Незаменимых людей нет, но Матвей однозначно вносит огромный вклад в игру ЦСКА. У Кисляка виден рост, а это самое важное", - цитирует Чанова "Чемпионат".
В этом сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт полузащитника с "армейцами" действует до конца сезона-2027/2028.
После 21-го сыгранного тура команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 38-ю набранными очками. В 22-м туре чемпионата России ЦСКА примет на своем поле махачкалинское "Динамо", которое занимает 10-е место с 21-м очком в своем активе.
Чанов: Кисляк однозначно вносит огромный вклад в игру ЦСКА
Российский тренер Вячеслав Чанов высказался об игре полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА