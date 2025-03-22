Дмитриев: у "Зенита" ничего не получалось в матче со "Спартаком", красно-белые передавили их

— Смотрел матч "Спартак" - "Зенит"?
— Да. Переживал, поддерживал "Спартак". Очень хороший матч от красно-белых: у "Зенита" вообще ничего не получалось, полностью передавили их, - цитирует Дмитриева "РБ Спорт".
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1, забитыми мячами отметились: Кристофер Мартинс (дубль) и Луис Энрике.
После 21-го сыгранного тура красно-белые располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками, петербуржцы замыкают тройку лидеров с таким же количеством очков в своем активе.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести сезонов кряду. В мае 2025 года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".