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Дмитриев: у "Зенита" ничего не получалось в матче со "Спартаком", красно-белые передавили их

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды за "Крылья Советов", высказался о матче 21-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
— Смотрел матч "Спартак" - "Зенит"?

— Да. Переживал, поддерживал "Спартак". Очень хороший матч от красно-белых: у "Зенита" вообще ничего не получалось, полностью передавили их, - цитирует Дмитриева "РБ Спорт".

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1, забитыми мячами отметились: Кристофер Мартинс (дубль) и Луис Энрике.

После 21-го сыгранного тура красно-белые располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками, петербуржцы замыкают тройку лидеров с таким же количеством очков в своем активе.

Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести сезонов кряду. В мае 2025 года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".

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