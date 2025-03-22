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Круговой: везде бывают проявления расизма, вспомните историю с Винисиусом

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о расистском скандале с Венделом.
Фото: ФК "Зенит"
"С трибун постоянно кто-то кричит. И в России, и за рубежом, — везде "ухают" и кричат. Везде бывают проявления расизма, к сожалению. Вспомните ту же историю с Винисиусом. Просто каждый реагирует по-разному", - цитирует Кругового Sport24.

Напомним, что в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:0. Полузащитник петербуржцев Вендел был удален с поля за демонстрирование оскорбительного жеста болельщикам. После инцидента в петербургском клубе заявили, что в адрес Вендела звучали расистские высказывания с трибун.

КДК РФС дисквалифицировал бразильца на один матч, а воронежский "Факел" проведет следующий домашний матч при пустых трибунах.

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