Полузащитник Иван Обляков не принимал участие в тренировке сборной России перед матчем с Замбией, футболист занимался индивидуально - сообщает корреспондент "Матч ТВ".
Во вторник, 25-го марта, сборная России на "ВТБ Арене" проведет товарищеский матч с национальной командой Замбии, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
В этом сезоне Иван Обляков провел за ЦСКА во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 5 голевых передач. На счету футболиста 11 матчей в составе сборной России и 5 забитых голов.
Обляков не тренируется со сборной России перед матчем с Замбией
Полузащитник Иван Обляков не принимает участие в тренировочных занятиях сборной России.
Фото: РФС