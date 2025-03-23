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Обляков не тренируется со сборной России перед матчем с Замбией

Полузащитник Иван Обляков не принимает участие в тренировочных занятиях сборной России.
Фото: РФС
Полузащитник Иван Обляков не принимал участие в тренировке сборной России перед матчем с Замбией, футболист занимался индивидуально - сообщает корреспондент "Матч ТВ".

Во вторник, 25-го марта, сборная России на "ВТБ Арене" проведет товарищеский матч с национальной командой Замбии, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В этом сезоне Иван Обляков провел за ЦСКА во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 5 голевых передач. На счету футболиста 11 матчей в составе сборной России и 5 забитых голов.

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