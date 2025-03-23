"Абсолютная ложь, что Осинькин просил у "Крыльев" 18 миллионов за отставку. Очень благодарен новому гендиректору Роберту Тер-Абрамяну, что он это опроверг. В нынешней ситуации, когда у "Крыльев" не самый хороший период, а тренера еще обвиняют, что он "рвач", конечно, в глазах болельщиков это его может компрометировать", - цитирует Ларина "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство самарских "Крыльев Советов" может отправить в отставку с поста главного тренера Игоря Осинькина, однако специалист требует 18 миллионов рублей за расторжение контракта. Позже генеральный директор клуба опроверг данную информацию.
После 21-го сыгранного тура команда Игоря Осинькина располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги самарцы примут на своем поле московский "Локомотив", который занимает четвертое место с 40 очками.
Ларин: абсолютная ложь, что Осинькин просил у "Крыльев" 18 миллионов за отставку
Футбольный функционер Николай Ларин высказался о возможной отставке Игоря Осинькина из "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"