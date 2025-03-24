"Он много раз подумает перед тем, как сказать что-то, чем отличается от нескольких предыдущих тренеров, которые были при мне. Он стратег. Выбрать направление, траекторию и раздать каждому импульс - он это может. Мотиватор, находит слова, какие-то легкие объяснения, которые вызывают в футболисте желание подумать и выполнить то, что он просит. Человек с большим чувством юмора, это тоже круто", - цитирует Мелик-Гусейнова "РБ Спорт".
Виктор Гончаренко возглавил "Пари НН" в октябре 2024 года. Ранее белорусский специалист работал в таких клубах, как "Урал", "Краснодар", ЦСКА, "Уфа", "Кубань" и белорусский БАТЭ. В текущем сезоне "Пари НН" под управлением Гончаренко занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура. В активе команды 19 набранных очков.
Виктор Гончаренко сменил на посту главного тренера "Пари НН" сербского специалиста Сашу Илича, который работал в клубе с мая по октябрь 2024 года. До него командой руководил российский тренер Сергей Юран.
Гендиректор "Пари НН": Гончаренко думает, прежде чем сказать, и этим отличается от предыдущих тренеров
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о том, что выгодно отличает главного тренера команды Виктора Гончаренко от предшественников.
Фото: ФК "Пари НН" ВКонтакте