"Он меня Денисом Глушенковым назвал, видимо, перепутал с другим полузащитником. Мы с Артемом и правда говорили перед игрой, да я и сам понимал, что человеку нужно было обязательно забить гол. Поэтому в каждом эпизоде сначала его искал", - приводит слова Глушенкова "Матч ТВ".
Артём Дзюба был вызван в состав сборной России на мартовский тренировочный сбор впервые с 2021 года. В товарищеском матче со сборной Гренады (5:0) нападающий вышел на поле с капитанской повязкой и отправил в ворота соперника один из голов. Забитый мяч стал для Дзюбы 31-м в составе национальной команды, что сделало его лучшим бомбардиром сборной России за всю историю.
Во вторник, 25 марта, сборная России проведет второй товарищеский матч в рамках сбора. Соперником подопечных Валерия Карпина станет сборная Замбии.
Максим Глушенков: Дзюба меня Денисом назвал, видимо, перепутал с другим полузащитником
Вингер "Зенита" Максим Глушенков рассказал о взаимодействиях с форвардом "Акрона" Артёмом Дзюбой в составе сборной России.
Фото: официальный сайт РФС