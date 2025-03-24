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Антон Миранчук: в России любят человека облизывать. В Швейцарии за ручку с тобой не ходят

Хавбек сборной России и "Сьона" Антон Миранчук рассказал об отношении к нему в Швейцарии.
Фото: ФК "Сьон"
"Какое отношение в Швейцарии? Там не так, как здесь. Здесь любят человека облизывать. Там все отдаленно, никто за ручку с тобой не ходит", - цитирует Миранчука "Матч ТВ".

"Там профессиональное отношение к футболистам, если перевести на русский язык", - добавил Валерий Карпин.

Антон Миранчук является воспитанником Академии московского "Локомотива". Прошлым летом у футболиста закончился контракт с "железнодорожниками" и осенью он перешел на правах свободного агента в швейцарский "Сьон". Стороны подписали трудовое соглашение до июня 2026 года.

В чемпионате Швейцарии 29-летний российский хавбек провел 16 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

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