"Какое отношение в Швейцарии? Там не так, как здесь. Здесь любят человека облизывать. Там все отдаленно, никто за ручку с тобой не ходит", - цитирует Миранчука "Матч ТВ".
"Там профессиональное отношение к футболистам, если перевести на русский язык", - добавил Валерий Карпин.
Антон Миранчук является воспитанником Академии московского "Локомотива". Прошлым летом у футболиста закончился контракт с "железнодорожниками" и осенью он перешел на правах свободного агента в швейцарский "Сьон". Стороны подписали трудовое соглашение до июня 2026 года.
В чемпионате Швейцарии 29-летний российский хавбек провел 16 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.
Антон Миранчук: в России любят человека облизывать. В Швейцарии за ручку с тобой не ходят
Хавбек сборной России и "Сьона" Антон Миранчук рассказал об отношении к нему в Швейцарии.
Фото: ФК "Сьон"