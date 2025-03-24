Силкин рассказал, в чём "Динамо" уступает другим клубам в борьбе за чемпионство РПЛ

"Есть команды, в которые вкладывают больше денег. Сейчас всё упирается в финансы. Не случайно же "Зенит" становится чемпионом шесть последних лет. В первую очередь в борьбе за чемпионство "Динамо" уступает в финансах. Когда "Динамо" было на гребне, когда было чемпионом, там были собраны лучшие футболисты. Сейчас этого нет. Наверное, у клуба нет возможностей", — приводит слова Силкина Legalbet.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" под руководством тренерского штаба во главе с чешским специалистом Марцелом Личкой в 21 матче набрало 39 очков, которое позволяет команде сейчас занимать пятое место в турнирной таблице. Отставание бело-голубых от первого места, на котором в настоящее время располагается "Краснодар", составляет 7 очков.
Напомним, "Динамо" в крайний раз становилось чемпионом страны в 1976 году - еще во времена Советского Союза.