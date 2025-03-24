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Стало известно, когда полузащитник "Зенита" Васильев вернется на поле

По информации СМИ, травмированный полузащитник петербургского "Зенита" Дмитрий Васильев вернется на поле в апреле.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, 20-летний футболист зимой на тренировочных сборах получил перелом плюсневой кости.

Дмитрий Васильев является воспитанником академии "Зенита". В текущем сезоне футболист принял участие в 8 официальных матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Васильева в 700 тысяч евро.

Источник: "Спорт День за Днем"

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