Напомним, 20-летний футболист зимой на тренировочных сборах получил перелом плюсневой кости.
Дмитрий Васильев является воспитанником академии "Зенита". В текущем сезоне футболист принял участие в 8 официальных матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Васильева в 700 тысяч евро.
Источник: "Спорт День за Днем"
Стало известно, когда полузащитник "Зенита" Васильев вернется на поле
По информации СМИ, травмированный полузащитник петербургского "Зенита" Дмитрий Васильев вернется на поле в апреле.
Фото: ФК "Зенит"