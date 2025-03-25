"Всех пацанов, кто играет за "Спартак", я поддерживаю. Шансы на чемпионство, конечно, есть. И я думаю, что в последнем туре будет всё ясно. Борьба будет вестись до конца", - цитирует Селихова ТАСС.
После 21-го сыгранного тура московский "Спартак" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с грозненским "Ахматом", который занимает в турнирной таблице 14-е место с 18-ю очками в своем активе.
Напомним, что "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
Селихов: у "Спартака" есть шансы на чемпионство, все будет ясно в последнем туре РПЛ
Экс-голкипер "Спартака" высказался о шансах красно-белых на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"