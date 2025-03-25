Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Молдова
20:00
ЭстонияНе начат
Черногория
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧехияНе начат
Израиль
22:45
НорвегияНе начат
Северная Македония
22:45
УэльсНе начат
Лихтенштейн
22:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ЗамбияНе начат

Селихов: у "Спартака" есть шансы на чемпионство, все будет ясно в последнем туре РПЛ

Экс-голкипер "Спартака" высказался о шансах красно-белых на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Всех пацанов, кто играет за "Спартак", я поддерживаю. Шансы на чемпионство, конечно, есть. И я думаю, что в последнем туре будет всё ясно. Борьба будет вестись до конца", - цитирует Селихова ТАСС.

После 21-го сыгранного тура московский "Спартак" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с грозненским "Ахматом", который занимает в турнирной таблице 14-е место с 18-ю очками в своем активе.

Напомним, что "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится