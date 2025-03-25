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Зелимхан Бакаев: могу играть намного лучше, мой потолок даже не близко

Вингер "Химок" и сборной России Зелимхан Бакаев заявил, что может играть намного лучше, чем сейчас.
Фото: сборная России
- Сейчас мой уровень - тот, который показываю, или могу играть лучше? Конечно, я могу намного лучше, мой потолок даже не близко. В каком году был потолок? Тула ["Арсенал"], в "Спартаке" в первый год после возвращения, последний год был неплохим в "Спартаке".

Зелимхан Бакаев, играющий на позиции крайнего нападающего, провел в нынешнем сезоне 21 матч за подмосковные "Химки" в чемпионате и Кубке России, в которых записал в свой актив шесть забитых мячей. В четверг, 20 марта, вингер отличился голов в товарищеской встрече сборной России с Гренадой (5:0), став первым в истории химчан игроком, забившим за главную команду страны.

Источник: "Матч ТВ"

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